‘Aftapwet’ voor laatste horde

De veelbesproken ‘aftapwet’ staat dinsdag voor de laatste horde. De Eerste Kamer stemt dan over het voorstel waarmee de inlichtingendiensten ruimere toegang krijgen tot informatie via de kabel.

De diensten willen de nieuwe bevoegdheden het liefst zo snel mogelijk. De oude inlichtingenwet is van 2002. Door technologische ontwikkelingen voldoet die niet meer. De bulk van de informatie loopt tegenwoordig via de kabel. De verwachting is dat de Eerste Kamer zal instemmen.

De nieuwe wet maakt het voor de AIVD en MIVD mogelijk om grote hoeveelheden internetverkeer via de kabel af te tappen. Gegevens die relevant zijn, mogen drie jaar worden bewaard. De rest wordt vernietigd. Ook is de uitwisseling van gegevens met inlichtingendiensten van andere landen geregeld in de nieuwe wet.

Hoewel vrijwel iedereen het erover eens is dat de huidige wet toe is aan vernieuwing, is er ook kritiek op de potentieel grote schaal waarop communicatie onderschept kan worden. ,,Surveillance op deze schaal hoort in een vrije samenleving als Nederland niet thuis”, zegt bijvoorbeeld David Korteweg van privacyorganisatie Bits of Freedom.