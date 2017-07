Tot 2035 mag vervoersbedrijf Arriva het treinverkeer in Groningen en Friesland blijven regelen, zo melden de provincies Groningen en Friesland dinsdagmiddag. Arriva is sinds 2005 verantwoordelijk voor het treinverkeer in Groningen en Friesland. Daarvoor was het in handen van het voormalige NoordNed.