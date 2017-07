Een arrestatieteam heeft dinsdagochtend vroeg in Zeeland drie verdachten van afpersing opgepakt. De 38-jarige man uit Axel en twee mannen van 34 en 44 uit Terneuzen zijn volgens de politie lid van Brotherhood The Kings, een club die banden heeft met motorclub No Surrender.

Het drietal zou meerdere malen onder dreiging van een vuurwapen geld hebben geƫist van een horecaondernemer in Axel. De woningen van de verdachten worden doorzocht. Om welke bedragen het gaat, is niet bekendgemaakt.