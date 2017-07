‘Drugslab had deel wijk kunnen verwoesten’

Het drugslaboratorium dat vrijdag werd ontdekt in een woning in Eindhoven, had volgens burgemeester John Jorritsma een grote ramp kunnen veroorzaken. ,,Hier lagen zo veel gevaarlijke stoffen dat een brand of explosie niet alleen dit huis had vernietigd, maar een flink deel van de wijk”, reageerde Jorritsma dinsdag. Hij heeft het huis aan de Heydaalweg daarom gesloten voor minstens een jaar.

Het hele huis werd gebruikt voor de xtc-productie. Op basis van de grote hoeveelheid aceton en zoutzuur die er lag, schatte de politie dat er miljoenen xtc-pillen zijn geproduceerd. Op het moment van de inval lagen er zo’n 200.000 pillen. In het huis vond de politie ook flinke hoeveelheden drugsafval en MDMA, de werkzame stof in xtc. Twee mannen werden opgepakt.

De burgemeester is geschrokken van de vondst. Hij noemt die onacceptabel. Hij roept burgers op zich te melden als ze vermoedens of verdenkingen hebben over dit soort labs. ,,Ik begrijp dat dit eng kan zijn, maar dat kan ook anoniem”, aldus Jorritsma in een verklaring. ,,Het is alle hens aan dek, u moet ons helpen dit aan te pakken.”