Hof beslist over chemokuur twaalfjarige

Moet een twaalfjarig kankerpatiëntje uit Noord-Holland die geen verdere behandeling tegen zijn ziekte wil ondergaan, tegen zijn wil een chemokuur volgen? Op deze moeilijke vraag komt dinsdag een antwoord van het gerechtshof in Amsterdam.

De vader van de jongen had eerder dit jaar een rechtszaak aangespannen tegen de stichting De Jeugd- en Gezinsbeschermers. Die heeft toezicht op het kind. De rechter oordeelde afgelopen mei dat het patiëntje niet verder behandeld hoeft te worden. De vader ging tegen die uitspraak in hoger beroep.

Het jongetje werd eind vorig jaar zes weken lang dagelijks bestraald vanwege een hersentumor. Hij had in maart met een vervolgbehandeling in de vorm van een chemokuur moeten starten. Dat wil hij echter niet, zo heeft hij zelf aangegeven en dat is ook de overtuiging van een psychiater. Die verklaarde het jonge patiëntje na onderzoek wilsbekwaam.

Daardoor, zo oordeelde de rechter in Alkmaar, heeft de rechtbank ,,geen ruimte om in te grijpen”. Volgens de wet mogen wilsbekwame patiënten van twaalf jaar en ouder ook in levensbedreigende situaties over hun behandeling besluiten.

De kansen op genezing voor de jongen zijn zonder verdere behandeling fiftyfifty en bij een vervolgbehandeling 75 tot 80 procent.