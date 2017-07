Hof: geen gedwongen chemo jongetje (12)

Het twaalfjarige kankerpatiëntje dat zichzelf niet verder tegen zijn ziekte wil laten behandelen, hoeft definitief geen gedwongen chemokuur te ondergaan. Dit heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag in hoger beroep besloten. Eerder kwam de rechtbank in Alkmaar tot dezelfde conclusie.

De vader van het jongetje was naar de rechter gestapt om alsnog behandeling af te dwingen. Hij heeft ernstige twijfel bij de constatering die een psychiater deed dat zijn zoontje wilsbekwaam is. Volgens het hof heeft hij te weinig argumenten aangevoerd om de conclusies van de psychiater in twijfel te trekken.