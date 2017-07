Huisbaas voelt geen schuld om dood student

De eigenaar van het pand in Leeuwarden waar een student in 2013 door een brand om het leven kwam, stelt dat hij niet had kunnen weten dat het schortte aan de brandveiligheid. Hij zei dit dinsdag in de rechtbank in Leeuwarden. Hem wordt dood door schuld verweten.

De grote brand in het winkelhart ontstond op 19 oktober 2013 in een naastgelegen kledingzaak. Verscheidene panden gingen in vlammen op. Idsart Otte (24) kon niet op tijd wegkomen en kwam door verstikking om het leven. De rechter hield de huisbaas een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie voor waarin werd geconcludeerd dat de brandveiligheid tekortschoot. ,,Ik voel mij niet schuldig, maar vind het verschrikkelijk”, aldus de huurbaas. ,,Had ik het kunnen weten? Met de kennis van nu wellicht wel. Dan had ik het niet verhuurd. Mijn zoon en dochter hebben er ook gewoond. Wat voor vader zou ik zijn?”