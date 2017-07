‘Man doodde vriendin op vakantie in Suriname’

Een 35-jarige man uit Almere wordt ervan beschuldigd dat hij zijn vriendin heeft gedood tijdens hun vakantie in Suriname. De vrouw verdronk in de Surinamerivier en kwam mogelijk door toedoen van de verdachte in het water terecht. Het Openbaar Ministerie (OM) wil hem vervolgen voor moord dan wel doodslag op de vrouw, zo maakt het dinsdag bekend.

Eind juni 2015 gaf de man de 29-jarige vrouw, eveneens uit Almere, op als vermist. Na een zoekactie werd ze drie dagen later gevonden in de rivier. Aanvankelijk ging de politie uit van een verdrinkingsongeval, maar een maand later kwam informatie binnen dat er meer aan de hand was voorafgaand aan de dood van de vrouw.

De vrouw heeft op verzoek van de man kort voor haar dood een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering afgesloten, waarbij de man als begunstigde werd aangewezen. Na haar dood probeerde hij verzekeringsgeld te innen. Ook zou hij een werkgeversverklaring hebben vervalst. Het OM verdenkt hem dan ook van poging tot oplichting en valsheid in geschrifte.

De man werd afgelopen mei aangehouden en zit sindsdien vast. Op 19 juli is er een regiezitting in Lelystad.