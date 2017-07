Medische websites schenden privacyregels

Websites met medische informatie over verslavingen en ziektes springen onzorgvuldig om met privégegevens van hun bezoekers. Uit een steekproef van de Consumentenbond blijkt dat alle twintig onderzochte websites, waaronder die van Alzheimer Nederland en het Longfonds, adverteerders inzage geven in het zoekgedrag van mensen.

Volgens de bond is dat ‘heel kwalijk’ en een overtreding van de telecomwet. ,,Als iemand informatie zoekt over alcoholgebruik of een ernstige ziekte op zo’n website, wordt dat zonder toestemming doorgegeven aan advertentiesystemen van onder andere Google en Facebook”, aldus directeur Bart Combée.

De meeste websites hebben beterschap beloofd: ze passen de privacyverklaring op de website aan en gaan bijvoorbeeld cookies verwijderen die persoonlijke informatie automatisch doorspelen aan adverteerders. De Consumentenbond zal in de loop van dit jaar nagaan of dat ook echt is gebeurd.

