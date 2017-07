Meer actie om vluchteling aan werk te helpen

Vluchtelingen aan werk helpen blijft makkelijker gezegd dan gedaan. Gemeenten hebben het afgelopen jaar wel volop ingezet op manieren om hen beter te begeleiden naar werk. Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) onderzocht het lokale beleid in heel Nederland en constateert dat de gemeenten over het algemeen ,,voortvarend aan de slag zijn gegaan’’.

Ondanks de inspanningen zit betaald werk er meestal niet direct in. Uit de cijfers die gemeenten verstrekten blijkt dat ze 8 procent van de vluchtelingen vorig jaar naar betaald werk wisten te begeleiden. Nog eens 12 procent volgt een opleiding, een kwart doet vrijwilligerswerk dat uitzicht kan bieden op een betaalde baan. Ongeveer evenveel mensen doen vrijwilligerswerk dat vooral is gericht op meedoen in de maatschappij.

In totaal deed twee derde van alle gemeenten mee aan een enquête van KIS, die daarmee een representatief beeld geeft. De gemeenten ,,voelen de urgentie en hebben een grote actiebereidheid’’, schrijft het kennisplatform in een dinsdag verschenen rapport. Dat is ook hard nodig volgens de onderzoekers, want zonder extra ondersteuning komt de grote meerderheid van de mensen die hier mogen blijven niet uit de bijstand.

Ruim een op de drie vluchtelingen is nog niet bemiddeld richting de arbeidsmarkt. Voor een deel komt dat doordat gemeenten nog niet zo ver zijn, maar in andere gevallen spreken mensen bijvoorbeeld de taal nog te slecht of staan gezondheidsproblemen in de weg. Ook blijkt arbeidsbemiddeling van vrouwen vaak moeilijker dan van mannen. Belangrijkste reden is een traditionele rolverdeling: de vrouwen zorgen voor het huishouden en de kinderen, de mannen zoeken werk buitenshuis.

Het KIS signaleert dat gemeenten eerder beginnen met de begeleiding. Toen hetzelfde onderzoek vorig jaar werd gedaan, bleken gemeenten daar vaak nog mee te wachten totdat iemand zijn inburgering had afgerond. Nu begint de meerderheid op het moment dat een statushouder in de gemeente komt wonen.