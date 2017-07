Meer dan 900 festivals in ons land

Festivals zijn razend populair en het worden er steeds meer. Zo telde ons land vorig jaar maar liefst 934 festivals, bijna honderd meer dan in 2015. Ook het aantal bezoekers nam toe met 14,6 procent, waardoor in totaal in 2016 26,7 miljoen mensen naar een festival zijn geweest.

De kleine (tot 10.000 bezoekers) en middelgrote festivals (10.000 tot 30.000 bezoekers) zagen de grootste groei, blijkt uit de nieuwste editie van de Festival Monitor over de ontwikkelingen in het festivallandschap. De grote festivals bleven redelijk stabiel.

Nieuwkomers waren vorig jaar onder meer LINDA.festival, Summerpark Festival en Airforce Festival. De meeste evenementen (639) draaien om muziek, gevolgd door theater (152), beeldende kunst (87) en overige kunst en cultuur (56).

De Festival Monitor is van onderzoeksbureau Respons in samenwerking met de Vereniging van EvenementenMakers (VVEM) en Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF).