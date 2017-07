Noordzeeleven afgebeeld op postzegelformaat

Wat hebben de jan-van-gent, halfgeknotte strandschelp, rode poon, knoopwier en noordzeekrab met elkaar te maken? Ze staan alle vijf op postzegels die PostNL maandag in omloop brengt. De minuscule tekeningen zijn gemaakt door wetenschappelijk tekenaars van het Naturalis Biodiversity Center in Leiden.

,,Het zijn heel gewone dieren en planten, die we iedere dag aan zee kunnen zien. We willen de schoonheid van de natuur tonen aan alle Nederlanders. Geen mooiere manier dan dit te doen via iets wat we allemaal gebruiken: de postzegel”, zegt directeur Edwin van Huis van het natuurhistorisch museum en onderzoeksinstituut.

Het postzegelvel Leven in de Noordzee heeft de waardeaanduiding ‘Nederland 1’. De zegel is geschikt voor post tot 20 gram met een bestemming binnen Nederland.