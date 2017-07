Raad van State buigt zich over MH17-documenten

De Raad van State bespreekt dinsdag of minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) alsnog documenten openbaar moet maken die betrekking hebben op de afwikkeling van de vliegramp met vlucht MH17.

De hoogste bestuursrechter belegt een zitting om te beoordelen of NOS, RTL en de Volkskrant inzage krijgen in stukken van de crisiscomités van ministers en van ambtenaren.

De media verzochten eerder met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van onder meer verslagen van de ministerraad van juli en augustus 2014 over de ramp in Oekraïne. Die inzage is terecht geweigerd, oordeelde de rechtbank Midden-Nederland. Die geven te veel inzicht in wat is besproken over de afhandeling van de MH17-ramp.

Een deel van de opgevraagde 255 documenten zijn wel geheel of gedeeltelijk vrijgegeven op last van de rechtbank, een ander deel niet. Volgens de minister staan privacy-argumenten of het belang van Nederlandse betrekkingen met andere landen of internationale organisaties openbaarmaking in de weg.

Zowel minister Blok als de betrokken media zijn in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland, waardoor de Raad van State de zaak nu opnieuw bekijkt.