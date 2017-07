Strafzaken worden minder vaak opgeschort om redenen die eigenlijk te vermijden zijn, bijvoorbeeld als een dossier niet compleet is. Dat komt omdat rechters en het Openbaar Ministerie (OM) op logistiek terrein beter met elkaar samenwerken, melden de rechters dinsdag. Een strafzaak kan zo sneller worden afgerond.

Het landelijk percentage vermijdbare aanhoudingen van zware strafzaken daalde van 10 procent in 2014 naar 6 procent begin 2017. In sommige rechtbanken zijn de resultaten spectaculair, zoals bij de jeugdzaken voor de rechtbank Rotterdam. Werd daar aanvankelijk één op de zeven zaken aangehouden, drie jaar later is dat nog maar één op de twintig.

De afgelopen drie jaar is bij alle rechtbanken een eigen logistiek team ingesteld die de planning verzorgt van zowel rechters als aanklagers. Voorheen deden die partijen dat zelf. Ook de gerechtshoven krijgen dit jaar zo’n planningsbureau. De taskforce OM-ZM die dit alles in gang zette is op 1 juli afgesloten.

Ondanks de verbeteringen, constateren de rechters en het OM dat de strafrechtketen onder druk blijft staan en versterking nodig is, onder meer op het gebied van IT.