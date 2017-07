Veel belangstelling voor Tour op NOS.nl

De Tour de France doet het goed online. In de eerste week van de wielerronde is de speciale website van de NOS ruim 2,2 miljoen keer bezocht. Dat is een half miljoen keer vaker dan in dezelfde periode vorig jaar, maakte de omroep dinsdag bekend.

Volgens de NOS trekt de Tour de France tot nu toe op tv meer kijkers dan vorig jaar: gemiddeld 656.000 tegen 623.000 in de eerste week. Daarmee spreekt de omroep een bericht van de Stichting Kijkonderzoek van maandag tegen, die meldde dat juist minder mensen hun televisie afstemmen op het jaarlijkse wielerevenement. Bij het vaststellen van die cijfers zijn echter de eerste negen dagen vergeleken met het gemiddelde van de gehele Tour van vorig jaar, meldt de NOS. De ervaring leert dat naarmate de ronde van Frankrijk meer richting finish gaat, meer mensen kijken.

De best bekeken etappe van afgelopen week was de eerste. Gemiddeld 907.000 mensen keken naar de tijdritten in Düsseldorf. De finish van de tijdrit van Christopher Froome was op 1 juli het best bekeken moment met 1,4 miljoen kijkers.