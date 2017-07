Vier jaar cel voor leider wapensmokkelbende

Voor wapensmokkel vanuit Kroatië heeft de rechtbank in Den Bosch vier jaar gevangenisstraf opgelegd aan de 44-jarige Bosschenaar Freek van S. De man was volgens de rechter de Nederlandse leider van een bende die onder meer machinegeweren, pistolen, raketwerpers, granaten en munitie importeerde. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

De bende werd opgerold na de onderschepping van een minibusje vol met oorlogstuig op 7 januari 2015 in Kroatië. Chauffeur Jan van der L. uit Kaatsheuvel (67) kreeg dinsdag 18 maanden celstraf opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk. Twee verdachte tussenpersonen werden wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de wapensmokkel.

Volgens de aanklager probeerde Freek van S. de wapens in Nederland te verkopen aan verschillende motorclubs. No Surrender was volgens de officier van justitie een van de afnemers.

De bende telde in totaal dertien verdachten. Een deel werd in Kroatië veroordeeld. De 67-jarige chauffeur Jan van der L. die in betere tijden eigenaar van een imperium met schoenenwinkels in Nederland was, zat in Kroatië al een straf van een half jaar uit voor wapenbezit.

De gepensioneerde zakenman meende dat hij niet nog eens veroordeeld kon worden voor hetzelfde misdrijf maar de rechtbank oordeelde in zijn nadeel. Vanwege de veroordeling in Kroatië kreeg hij minder straf dan was geëist. De claim van Jan van der L. dat hij niets wist over de illegale lading, geloofde de rechter niet. Zijn advocaat Mark Nillesen had gerekend op vrijspraak en kondigde dinsdag direct hoger beroep aan.