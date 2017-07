Zes arrestaties voor rookbommen PSV-Ajax

Zes mannen zijn dinsdagochtend aangehouden in verband met het afsteken van rookbommen in het Philips Stadion tijdens de wedstrijd PSV-Ajax van afgelopen april. Het gaat om mannen in de leeftijd van 25 tot 42 jaar uit Eindhoven, Nuenen en Waalre.

Politie en het Openbaar Ministerie tillen zwaar aan de zaak omdat de daders een groot risico veroorzaakten met hun actie. Door de rook ontstond onder supporters paniek, wat gevaarlijk is in grote menigtes. Ook kregen tientallen bezoekers, onder wie kinderen, last van ademhalingsproblemen, prikkende ogen en hoofdpijn.

Met behulp van videobeelden kwam de politie de verdachten op het spoor. Naar eigen zeggen is de recherche tientallen uren bezig geweest met het bekijken en analyseren van het beeldmateriaal. PSV zelf vindt dat in april ,,echt grenzen zijn overschreden”. Algemeen directeur Toon Gerbrands zegt blij te zijn met camerabeelden te kunnen meehelpen aan het onderzoek.