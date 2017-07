Bende jonge inbrekers in Rotterdam opgerold

Zestien jongeren zijn tussen eind mei en begin juli in de kraag gevat in Rotterdam op verdenking van betrokkenheid bij meerdere misdrijven, waaronder veertien woninginbraken. De jongste verdachte is veertien jaar oud, de oudste negentien. Met de arrestaties hoopt de politie een einde te hebben gemaakt aan een reeks inbraken in de Tarwewijk in het Rotterdamse stadsdeel Charlois. Het aantal inbraken is inmiddels gedaald van een tiental naar enkele per week.

De politie houdt er rekening mee dat de verdachten behalve bij de inbraken ook betrokken waren bij een straatroof, scooterdiefstal en het plannen van een overval in de wijk.

De jongeren komen allen uit Rotterdam en gingen in wisselende samenstelling op pad. Bij de aanhoudingen werd een aantal gestolen goederen aangetroffen, zoals dure sieraden. Ook trof de politie bij enkele verdachten inbrekerswerktuig aan.

Vier verdachten zijn inmiddels door de rechter-commissaris in bewaring gesteld. De anderen verschijnen later voor de rechter. De politie sluit niet uit dat nog meer aanhoudingen worden verricht.