NCTV onderzoekt terreurdreiging EK voetbal

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) kijkt naar het bericht dat er wordt gedreigd met een terroristische aanslag tijdens het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen. ,,We kennen dit bericht en kijken ernaar”, aldus een woordvoerder van de NCTV. Op dit moment wordt de dreiging onderzocht.

Op een chatkanaal van terreurgroep Islamitische Staat (IS) is een oproep geplaatst om een aanslag te plegen op het voetbalstadion Galgenwaard in Utrecht op 19 juli. Dan spelen de elftallen van Engeland en Schotland tegen elkaar.

Een Amerikaans bedrijf dat zich specialiseert in het achterhalen van informatie over terrorisme, de SITE Intelligence Group, signaleerde de oproep op de berichtendienst Telegram. De politie heeft de waarschuwing van SITE ook gelezen en laat weten de dreiging serieus te nemen. ,,We nemen gepaste maatregelen’’, zei een woordvoerder. Over de inhoud kon hij niet meer kwijt.

,,Wij hebben er kennis van genomen en staan in nauw contact met de NCTV”, zegt een woordvoerster van de toernooiorganisatie van het EK. ,,De instanties die hiervoor bevoegd zijn, analyseren het.”