Nederlandse beginnende academici goed betaald

Nederland staat internationaal in de top vijf als het gaat om de hoogte van salarissen voor universitair opgeleide starters op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van het internationale organisatieadviesbureau Korn Ferry Hay Group.

Het bureau onderzocht de salarissen van 5,6 miljoen banen op startersniveau bij 20.000 bedrijven. Daarbij werd naar 25 startersfuncties in vijftien landen gekeken.

In de Verenigde Staten ligt het gemiddelde jaarsalaris met 49.785 dollar (46.856 euro) het hoogst. Duitsland is nummer twee en daarmee het best betalende land in Europa. Pas afgestudeerde academici verdienen daar gemiddeld 46.715 euro. Australiƫ (46.105 euro) neemt de derde plaats in, gevolgd door Nederland (40.955 euro). Dat is flink hoger dan nummer vijf Frankrijk, waar een pas afgestudeerde gemiddeld 33.340 euro verdient.

Van alle onderzochte landen heeft Rusland het laagste gemiddelde salaris: 9035 euro.