Nederlandse Syriëganger rapt over terugkeer

De Nederlandse Syriëganger Marouane B. heeft een Nederlands rapnummer gemaakt en die naar de website Crimesite gestuurd. Hij heeft de site met misdaadnieuws laten weten dat het nummer deels in Syrië is opgenomen en dat hij in Raqqa zit. Hij zou terug willen komen naar Nederland; de titel van zijn nummer is ‘Ik kom ooit terug’.

B. rapt onder meer ‘Ik kom ooit terug / mama maak je niet druk / ik ben op de vlucht’. Hij zegt dat hij het rapnummer heeft opgenomen om Nederland te laten zien hoe hij zich voelt in Syrië. Ook biedt hij excuus aan voor de slechte kwaliteit van de opname. Zijn advocate Barbara Klunder bevestigt dat het bericht van haar cliënt afkomstig is.

De 22-jarige Arnhemmer wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en van de voorbereiding van terroristische misdrijven. B. stuurde vorige week al een open brief waarin hij schrijft dat hij wil terugkeren en hoopt op een eerlijk proces.