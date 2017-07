OM wil 2 miljoen euro terug van wiettelers

Het Openbaar Ministerie in Utrecht heeft woensdag bijna twee miljoen euro teruggeëist van een groep van acht wiettelers. Zij exploiteerden dertien hennepkwekerijen in Rhenen en in diverse andere gemeenten.

De mannen, deels opererend in familieverband vanaf een woonwagenkamp in Rhenen, zijn eerder al veroordeeld. De officier van justitie kondigde toen aan het verdiende geld te zullen afpakken.

Bij huiszoekingen in 2013 trof de politie op de gekste plaatsen grote hoeveelheden contant geld aan, zoals in kinderschoentjes, in de frituurpan en in vuilniszakken. Verder is beslag gelegd op onroerend goed, boten en auto’s.

Volgens het OM hebben de wiettelers precies 1.965.099,09 euro verdiend aan hun illegale kweek en handel. De hoofdverdachte en leider van de criminele organisatie moet van het OM 20 procent (bijna vier ton) van dat bedrag terugbetalen. De vijf uitvoerders worden ieder voor 15 procent (bijna 300.000 euro per persoon) van het bedrag aangeslagen. Twee loopjongens moeten het restantbedrag van bijna een ton terugbetalen, als de rechtbank Midden-Nederland de vordering van het OM toewijst.