Ook Eerste Kamer stemt in met ‘aftapwet’

De veelbesproken ‘aftapwet’ waar de inlichtingendiensten ruimere toegang mee krijgen tot de kabel is een feit. De Eerste Kamer stemde er dinsdag tegen middernacht mee in. Het maakt het voor de AIVD en MIVD straks mogelijk om grote hoeveelheden internetverkeer via de kabel af te tappen.

Een ruime meerderheid van VVD, PVV, CDA, SGP, PvdA, 50PLUS en OSF stemde voor. De PvdA was wel kritisch, maar toonde zich tevreden met enkele toezeggingen van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken). Die beloofde dat de zogeheten Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) eerder geƫvalueerd wordt. Die commissie moet vooraf toetsen of bevoegdheden mogen worden ingezet.

Maar SP, D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren lieten zich niet overtuigen. Zij vrezen een te grote inbreuk op de privacy van burgers en vinden het toezicht niet sterk genoeg. Ze vinden de wet op veel punten te vaag. De Tweede Kamer had het voorstel eerder al aangenomen. De wet moet op 1 januari ingaan.

In de wet staat dat de afgetapte gegevens, als die relevant zijn, drie jaar mogen worden bewaard. De rest wordt vernietigd. Ook is de uitwisseling van gegevens met inlichtingendiensten van andere landen geregeld in de nieuwe wet. Minister Jeanine Hennis van Defensie benadrukte dinsdag dat het in ieder geval niet de bedoeling is om alles zo lang mogelijk op te slaan. Er moet zo snel mogelijk worden gekeken of iets relevant is.

De inlichtingendiensten willen de nieuwe bevoegdheden het liefst zo snel mogelijk. Door technologische ontwikkelingen voldoet de oude inlichtingenwet uit 2002 niet meer. De bulk van de informatie loopt tegenwoordig namelijk via de kabel.