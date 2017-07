Het Plein in Den Haag is woensdag korte tijd afgezet wegens de vondst van een verdacht koffertje. Explosievenexperts van de politie hebben poolshoogte genomen. Het was vals alarm.

De politie heeft het Plein inmiddels weer vrijgegeven. De Tweede Kamer, pal naast het Plein, is niet ontruimd geweest.