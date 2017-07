Regen maakt eind aan brandgevaar

De regen die over het land trekt heeft de droogteproblemen in de natuur grotendeels verholpen. Het natuurbrandgevaar is geweken en de gewassen kunnen weer even vooruit. Doordat de regen valt over een lange periode kan het vocht goed in de bodem dringen, meldt Weeronline.

De meeste regen, 30 tot 40 millimeter, viel tot dusver in Zeeland, het zuiden van Zuid-Holland en het westen van Noord-Brabant. Juist daar was nog sprake van ernstige droogte.

De laatste weken vielen lokaal al stevige onweersbuien, waarbij maandhoeveelheden regen vielen in anderhalf uur tijd. Toch had de natuur er weinig aan, omdat de bodem zo veel water in korte tijd niet kan verwerken. Het grootste deel van het regenwater kwam dan ook direct terecht in sloten of in het riool. Urenlange regenval, zoals woensdag, is veel effectiever.