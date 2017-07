Regen zorgt voor ‘iets drukkere’ spits

Stevige regenval zorgde woensdagochtend voor een ‘iets drukkere’ spits dan gebruikelijk op een woensdag in de vakantie. De ANWB meldt dat vooral in het midden en zuiden van het land de neerslag het verkeer parten speelde.

Doorgaans staat het op een vergelijkbare woensdag in de ochtendspits over totaal zo’n 80 tot 90 kilometer vast op de Nederlandse snelwegen. De files liepen woensdagochtend op tot 160 kilometer even voor negen uur. ,,Het is duidelijk dat dat komt door de regen. Ook vonden op diverse plekken ongevallen plaats”, vertelt een woordvoerster. ,,Maar het loopt nergens echt uit de hand.”

Het meeste oponthoud ondervond het verkeer op de A1 Amersfoort richting Hengelo door een ongeluk bij Twello. De vertraging liep daar op tot zo’n drie kwartier.