Artis vraagt aandacht voor plastic in gracht

In het aquarium van Artis worden bezoekers vanaf donderdag geconfronteerd met het dumpen van plastic in het water. Door een nieuwe opstelling van de Amsterdamse gracht vraagt de dierentuin aandacht voor dit probleem onder het mom: wat niet in het water komt, hoeft er ook niet uit te worden gehaald.

In de gracht, die al jarenlang deel uitmaakt van het aquarium, is te zien hoe het onderwaterleven er in de stad uitziet. Hoewel speciale drijfvuilboten dagelijks 3500 kilo afval uit het water vissen, waaronder veel plastic, blijft er altijd wat achter. Dit heeft negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit en de dieren die erin leven.

Artis heeft de nieuwe opstelling gemaakt in samenwerking met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, dat dagelijks de kwaliteit van het Amsterdamse grachtenwater meet.