Cocaïne als tropische verrassing

In Geldermalsen is ruim 68 kilo cocaïne gevonden in containers met tienduizenden ananassen uit Costa Rica. De drugs waren ,,waanzinnig inventief verpakt” in speciaal daarvoor geprepareerde ananassen, zegt de teamleider van de politie.

Het met cocaïne gevulde fruit werd vorige maand gevonden tijdens invallen bij een transportbedrijf in Geldermalsen. In de eerste lading bleken veertig geprepareerde ananassen te zitten, goed voor 32 kilo coke. De tweede lading leverde 42 ananassen op met 36,5 kilo coke.

Er zijn vier mensen aangehouden, drie mannen en een vrouw. Twee van hen, mannen van 25 en 42 uit Geldermalsen, zitten nog vast.

De containers kwamen via de haven van Antwerpen. Voor de drugsvangst werkte de politie samen met de Belgische politie, de Belgische douane en de politie in Costa Rica.