Definitief einde aan chloortreinen in 2021

De structurele chloortransporten verdwenen al in 2006, maar sporadisch was het vervoer van chloor over spoor nog mogelijk. Uiterlijk 2021 moet ook een einde komen aan deze incidentele chloortreinen. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft hierover afspraken gemaakt met AkzoNobel.

Met de incidentele transporten worden nu nog onderbrekingen in de chloorproductie van het chemieconcern in Rotterdam-Botlek opgevangen. Volgens afspraken uit 2002 mag per jaar nog maximaal 10.000 ton chloor over het spoor worden vervoerd. In maart reden er nog chloortreinen.

AkzoNobel vervoerde de giftige stof tientallen jaren ’s nachts per spoor door Nederland. Daar was uit angst voor een ongeluk verzet tegen in de plaatsen waar de trein doorheen reed. Het chemieconcern heeft altijd volgehouden dat het transport over spoor veilig was.