Drie op tien gaan EK voetbal vrouwen volgen

Drie op de tien mensen zijn van plan de verrichtingen van de Nederlandse voetbalvrouwen op het EK te gaan volgen via de media. Dat blijkt uit het doorlopende Nationaal SportOnderzoek (NSO) van het Mulier Instituut onder een representatieve groep van 1515 Nederlanders. Ze verwachten wedstrijden te volgen via de tv en in mindere mate via websites of kranten.

Een heel klein deel, 2 procent, gaat een of meer wedstrijden live zien in het stadion. Zestig procent vindt het positief dat Nederland gastland is voor het EK.

De twaalfde editie van het EK voetbal voor vrouwen begint zondag in Utrecht met de openingswedstrijd Nederland – Noorwegen. De finale is op zondag 6 augustus in Enschede.

Voetbal voor vrouwen en meisjes is bezig aan een sterke opmars. Tussen 2005 en 2015 is het aantal vrouwelijke leden van de voetbalbond KNVB met ruim 65.000 toegenomen tot bijna 150.000, de grootste vrouwelijke aanwas van alle sportbonden.