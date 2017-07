Het Pauperparadijs komt naar Amsterdam

Theaterspektakel Het Pauperparadijs komt volgend jaar naar Amsterdam. De succesvolle voorstelling van regisseur Tom de Ket staat van 4 tot en met 29 juli 2018 in Koninklijk Theater Carré.

Het Pauperparadijs is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Suzanna Jansen, die al meer dan 300.000 exemplaren van het boek verkocht. Het stuk ging vorig jaar juni in première in Veenhuizen, op de binnenplaats van het Nationaal Gevangenismuseum. De veertig voorstellingen waren allemaal uitverkocht en deze zomer volgen er nog eens 52.

Het verhaal van de Amsterdamse paupers, die aan het begin van de negentiende eeuw naar de armengestichten in Drenthe werden gestuurd, gaat over Teunis en Cato. Teunis is een jonge Amsterdamse wees die wordt gedeporteerd naar Veenhuizen, waar hij verliefd wordt op bewakersdochter Cato. Hun liefde wordt niet geaccepteerd, waarop ze proberen te vluchten.

De voorstelling wordt volledig aangepast aan Carré.