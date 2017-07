Modewereld komt weer samen voor Fashionweek

Het Amsterdamse Westergasfabrieksterrein in de komende dagen weer ‘the place to be’ voor modeliefhebbers. Daar vindt de 27e editie van de Fashionweek Amsterdam plaats. Tijdens de openingsavond tonen bekende namen als Bas Kosters, Alexander van Slobbe en Francisco van Benthum hun nieuwste collecties, maar is er ook werk te zien van nieuwkomers zoals het jonge modecollectief Das Leben am Haverkamp.

Volgens Bas Kosters, bekend om zijn kleurrijke en extravagante ontwerpen, wordt het zijn grootste show ooit. Hij focust zich voor deze collectie, My Paper Crown genoemd, op het hergebruik van materialen. In een interview op de website van de Mercedes-Benz Fashionweek Amsterdam, zoals het evenement officieel heet, vertelt hij dat een van zijn favoriete outfits is gemaakt van een oude Nederlandse vlag.

Op vrijdag wordt weer de modeprijs Lichting uitgereikt aan een van de veertien beste afgestudeerde modestudenten van de modeacademies. Zij presenteren hun werk in een catwalkshow, dat wordt beoordeeld door de zevenhonderd professionals in het publiek.

De Fashionweek duurt tot en met zondag en heeft verder shows op het programma staan van Tony Cohen, Dennis Diem, Merel van Glabbeek en Maison de Faux. Op zaterdag presenteert de 17-jarige Sterre Troquay haar creaties. Zij won vorig jaar Kunstbende.