Nasleep referendum verstoort Oekraïne-feestje

Mede door de nasleep van het Nederlandse referendum over het Oekraïneverdrag krijgt de top die de Europese Unie en Oekraïne donderdag houden in Kiev geen eindverklaring. Daarvan wordt volgens EU-diplomaten afgezien vanwege onenigheid tussen EU-landen over een passage waarin de Oekraïense wens om lid te worden van de unie wordt erkend.

Dat ligt gevoelig in onder meer Nederland, vanwege de nee-stem in het referendum van vorig jaar april over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Nederland stemde daar uiteindelijk toch mee in, maar pas nadat de EU-regeringsleiders in december op aandringen van premier Mark Rutte in een juridische bindend besluit vastlegden dat het verdrag geen opstap vormt naar het EU-lidmaatschap.

Op de top wordt onder meer stilgestaan bij de ratificatie van het verdrag. Volgens diplomatieke bronnen in Brussel hielden enkele Oost-Europese, met name Baltische, landen toch vast aan een verwijzing in de slottekst naar een toekomst van Oekraïne in de EU. Nederland en een aantal grote lidstaten konden hier volgens de bronnen niet mee akkoord gaan, onder andere vanwege het besluit uit december.

Het is niet terecht om te concluderen dat Nederland een Oekraïens feestje verstoort, zegt een Nederlandse diplomaat. ,,Het is een top met veel goed nieuws voor Oekraïne, ook zonder verklaring. Het verdrag treedt in september in werking, er is visumliberalisatie voor Oekraïners en de sancties tegen Rusland zijn verlengd. Dit is reële voortgang voor de Oekraïense burger en voor de Oekraïense overheid, die zich nu echt op hervormingen moet gaan concentreren.’’

De top in Kiev wordt bijgewoond door onder anderen EU-president Donald Tusk, Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Oekraïense president Petro Porosjenko.