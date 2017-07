Schietoefeningen commando’s stilgelegd

Bij het Korps Commandotroepen (KCT) zijn de schietoefeningen met scherpe munitie voorlopig stilgelegd. Dat geldt ook voor alle interne opleidingen, bevestigt het ministerie van Defensie donderdag berichtgeving door RTL Nieuws.

Ook zijn alle interne opleidingen van het KCT tijdelijk stopgezet om te bezien in hoeverre alle documentatie (zoals lesplannen en veiligheidsdocumenten) compleet en geaccordeerd waren. Voor een aantal opleidingen bleek de documentatie niet op orde en deze blijven opgeschort totdat het op orde is. De overige opleidingen zijn hervat.

RTL Nieuws meldde donderdag op basis van een mail van de commandant van de KCT dat de schietoefeningen en opleidingen waren stilgelegd. In de brief schrijft de commandant dat hij ,,nog steeds niet in staat is gebleken” om alle onderliggende documentatie voor de opleidingen voor elkaar te krijgen.

,,Dit feit, gekoppeld aan de zeer slechte materiaal-situatie én het gebrek aan de juiste faciliteiten voor sommige opleidingen hebben me doen besluiten om alle opleidingen stil te leggen als daar geen correcte en volledige onderbouwing voor op papier staat”, aldus de commandant in een e-mail van 23 juni.

Volgens een woordvoerster van Defensie wordt met het stilleggen het ,,zekere voor het onzekere genomen”. De genomen maatregelen hebben geen invloed op de operationele inzetbaarheid van de commando’s, aldus het ministerie.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bracht onlangs een rapport uit over een dodelijk ongeluk in maart vorig jaar bij een schietoefening van de KCT in Ossendrecht. Daardoor kwam een commando om het leven. De OVV uitte in haar rapport scherpe kritiek op de veiligheidscultuur bij Defensie.