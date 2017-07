Steeds zwaarder letsel na ongeluk huurscooter

Nederlandse toeristen krijgen in het buitenland steeds zwaardere ongelukken met gehuurde scooters. Dat zegt Eurocross Assistance. ,,Het letsel dat bij ons wordt gemeld is ernstiger dan een aantal jaren geleden. Denk aan een bovenbeenbreuk, een bekkenbreuk en letsel aan het hoofd”, zegt Nicole Bootsma, hoofd van het medisch team van de alarmcentrale.

Een verklaring waardoor verwondingen steeds zwaarder uitvallen heeft de alarmcentrale niet. ,,We denken dat Nederlanders steeds avontuurlijker worden en er graag zelfstandig op uit trekken. Mogelijk dat ze op vakantie wat makkelijker zijn”, aldus een woordvoerster.

Eurocross drukt mensen op het hart goed te letten op lokale verkeersregels, de rijstijl aan te passen aan bergachtig terrein en alert te zijn op weersomstandigheden die het rijden gevaarlijker kunnen maken. ,,Juist als de grond heel droog is of het net geregend heeft, is het oppassen geblazen.” Ook is het verstandig beschermende kleding te dragen en niet ,,enkel flipflops en een bikini”.