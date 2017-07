Traplift in huis blijkt steeds vaker een gebruikt model

Tot enkele jaren geleden was een traplift voor ouderen of mensen met een beperking een uitgave waar een flinke spaarpot of financiële hulp vanuit de gemeente voor nodig was. Sinds enkele jaren is de markt voor gebruikte trapliften echter aan een enorme opmars bezig. De reden? Een gebruikte traplift is duurzaam, maar vooral tot wel de helft goedkoper dan een nieuw exemplaar.

Traplopen wordt op hoge leeftijd voor veel mensen moeilijk. Niet zelden gaat men noodgedwongen met handen en voeten de trap op. Het risico op vallen neemt daarmee erg toe. Sommige mensen komen zelfs helemaal niet meer op de bovenverdieping en gaan beneden in de woonkamer slapen; alles maar om die vervelende trap te vermijden. Een traplift kan dan een goede uitkomst bieden, maar blijkt voor velen financieel onhaalbaar. Sinds enkele jaren hoeft de uitgave echter niet meer zo groot te zijn, door de opkomst van bedrijven die gebruikte trapliften een volledig nieuw leven geven. Een verhuizing naar een gelijkvloerse woning of verzorgingshuis kan op deze manier voorkomen worden.

Enorme kostenbesparing

We zochten contact met Smienk Trapliften, de grootste en tevens eerste leverancier van gebruikte trapliften in Nederland. Het bedrijf bestaat sinds 2013 en is door de grote vraag naar goedkope trapliften snel gegroeid naar een onderneming met inmiddels ruim vijftig medewerkers. Door fabrikanten en leveranciers van nieuwe trapliften wordt vaak aangegeven dat het plaatsen van een traplift maatwerk is en dat mede daarom de kosten hoog zijn. Een nieuwe traplift kost daardoor gemiddeld zo’n 8.000 tot 10.000 euro. Door vanuit een magazijn gevuld met honderden gebruikte trapliften in alle soorten en maten een zo goed mogelijk passende trap voor een klant te vinden, is het maatwerk voor Smienk Trapliften echter minimaal en kunnen de kosten tot wel vijftig procent lager liggen dan een nieuwe traplift. Winst voor zowel de klant als het milieu. Door heel Nederland, België en binnenkort ook Duitsland worden nog goed functionerende gebruikte trapliften ingekocht, waarna een ingekochte gebruikte traplift gematcht wordt aan een klant met een gelijksoortige trapsituatie.

Volledige revisie

Voordat een gebruikte traplift bij een klant wordt geplaatst, worden onder meer alle slijtgevoelige onderdelen vervangen, de stoel voorzien van nieuwe bekleding, de rail gepoedercoat en aansluitend uitvoerig getest. De kwaliteit van een tweedehands traplift is daarmee niet minder dan die van een nieuw exemplaar. Door gebruik te maken van hoogwaardige en duurzame onderdelen is de technische staat uitstekend en zo goed als nieuw. Om goede trapliften te garanderen, koopt Smienk Trapliften gebruikte trapliften zorgvuldig in. Kostbare grondstoffen worden op deze wijze hergebruikt en trapliften die nog lang niet aan het einde van hun economische levensduur zijn kunnen nog jaren mee op een andere locatie en bij een nieuwe eigenaar.

Traplift nog steeds te duur? Huren kan ook

Mensen voor wie de prijs van zelfs een gebruikte traplift nog iets te hoog ligt of slechts voor een relatief korte periode een traplift nodig hebben, bestaat de mogelijkheid om een traplift te huren.

Een traplift huren is al mogelijk vanaf 90 euro per maand, waarbij men niet geconfronteerd wordt met een uitgave van enkele duizenden euro’s ineens. Hiermee wordt een traplift voor iedereen bereikbaar. Krijgt een hulpvrager de traplift vergoed via de plaatselijke gemeente? Dan komt men door de eigen bijdrage Wmo vaak toch nog bedrogen uit. Deze vierwekelijkse bijdrage overstijgt al na enkele jaren de aanschafkosten van een gebruikte traplift.

