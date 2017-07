´Zieke´ Groningers hekelen overheid om gas

Veel Groningers worden letterlijk ziek van alle onzekerheid over de aardbevingenen de gevolgen ervan. Het psychisch leed wordt nog eens versterkt door omslachtige procedures om hun huizen te verstevigen of schade vergoed te krijgen, als ze die al krijgen.

Een trits aan bewoners kwam donderdag woorden te kort om hun ongenoegen te uiten tegenover de rechters van de Raad van State. Hun pijlen richtten zich vooral op de houding van de overheid: gesol, rare fratsen, proefkonijnen.

Ze hekelden de ,,almachtige” overheid, die eigenlijk voor haar burgers dient op te komen. Maar het tegendeel gebeurt in Groningen. Economische belangen zijn te veel verweven met de belangen van de Staat, stelden ze.

,,Het enige dat wij vragen is dat ook in Groningen alle wetten en internationale verdragen van toepassing zijn, aldus een inwoonster van dorp Leermens, in het aardbevingsgebied.