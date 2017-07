18 jaar cel voor moord op ex-lid No Surrender

De 42-jarige Sooi de C. is vrijdag veroordeeld tot 18 jaar cel wegens moord op de 27-jarige Hugo van Houten, een voormalig clubgenoot bij motorclub No Surrender. Volgens de rechter staat vast dat De C. het slachtoffer bij een camping in de Brabantse plaats Molenschot heeft doodgeschoten. Tegen hem was 25 jaar celstraf geëist.

Een motief is niet duidelijk geworden maar de rechtbank gaat uit van een kille afrekening in het criminele (drugs)circuit.

De eis van de officier van justitie vond de rechter te fors.

De moord werd op 17 augustus 2015 gepleegd onder de rook van vliegbasis Gilze-Rijen. Van Houten werd met zeker zeven kogels doorzeefd.