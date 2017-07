CBS: aardgasdomper drukt vermogen overheid

Het saldo van bezittingen en schulden van de overheid is vorig jaar met 57 miljard euro gedaald naar 199 miljard euro. Dat is het laagste niveau sinds het begin van de metingen in 2001, zo blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De schulden bleven op een vergelijkbaar niveau, maar de bezittingen werden minder waard. De olie- en gasreserves waren 41 miljard euro waard. Dat is 62 miljard euro minder dan in 2015. De forse daling komt doordat de overheid de komende jaren minder gas gaat oppompen.

De bezittingen van de overheid, zoals deelnemingen in bedrijven, uitgegeven leningen en niet-financiƫle bezittingen zoals grond, wegen en olie- en gasreserves, waren eind vorig jaar 728 miljard euro waard. Daar worden de schulden van de overheid ter waarde van 529 miljard euro van afgetrokken.