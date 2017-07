Domtoren oranje voor EK voetbal vrouwen

Utrecht kleurt zondag oranje aan het begin van het EK voetbal voor vrouwen. Om de Oranjeleeuwinnen te verwelkomen wordt de Domtoren oranje en rood-wit-blauw verlicht, meldt de gemeente Utrecht vrijdag. De nationale vrouwenploeg trapt het toernooi zondag af in stadion de Galgenwaard tegen de nationale elf van Noorwegen.

De Neude in het centrum is vanaf 12.00 uur de fanzone, met muziek en andere activiteiten. Daarvandaan vertrekt ’s middags ook een Oranjeparade naar het stadion, achter de stapvoets rijdende bus met speelsters aan. Op de Neude is de wedstrijd vanaf 18.00 uur te zien op een groot scherm.