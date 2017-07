Hennis: geen armetierig zootje bij commando’s

Minister Jeanine Hennis van Defensie wist niet van het bestaan van de brandbrief over de staat van het materieel van de commando’s, maar stelt dat het beeld onjuist is dat het bij de elite-eenheid ,,een armetierig zootje” is. Ze kunnen veilig op missie gaan, aldus de minister vrijdag.

Als er echt zoveel verkeerd gaat, zoals met ondeugdelijke wapens, dan had Hennis dit naar eigen zeggen aan de meldingen van incidenten kunnen zien. ,,Ik heb precies zicht op hoeveel ongevallen daar plaatsvinden”, aldus Hennis.

Volgens Hennis dreigt ook het beeld te ontstaan dat militairen met slechte spullen en voertuigen in de woestijn op pad worden gestuurd, maar is daar geen sprake van.

In de brandbrief in handen van RTL Nieuws zeggen de commando’s dat materieel wel degelijk zo slecht is dat levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan