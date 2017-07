Iets meer mensen verdronken in 2016

Vorig jaar zijn in Nederland 86 mensen door verdrinking om het leven gekomen. Dat zijn er drie meer dan in 2015. Ondanks de lichte toename is het aantal verdrinkingen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek de afgelopen twintig jaar steeds minder geworden, vooral onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Kinderen tussen de vijf en tien jaar uit deze groep worden naar verhouding het vaakst slachtoffer van verdrinkingsongevallen. In de afgelopen zeven jaar verdronken 0,1 op de 100.000 kinderen van deze leeftijd met een Nederlandse achtergrond, tegen bijna 1 op de 100.000 kinderen met een niet-westerse achtergrond. Alleen bij 60-plussers is het aantal verdrinkingen onder hen relatief net zo hoog als bij mensen met een Nederlandse achtergrond.

Maar ook dit verschil wordt kleiner, aldus het CBS. In de periode 1996 tot en met 2002 verdronken nog 1,5 op de 100.000 inwoners van deze groep. In de periode 2010 tot en met 2016 was dat 33 procent minder.

De reddingsbrigade houdt ook cijfers bij van verdrinkingen, maar dan gaat het alleen om zwemongevallen in de zomer. De organisatie gaf eerder deze week nog wel een waarschuwing voor de risico’s van zwemmen in open water of de zee. In Amsterdam en Chaam verdronken eerder deze maand een meisje van vijf en een jongen van acht.