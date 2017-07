Kunsthal wijdt expositie aan Paul Delvaux

De Kunsthal in Rotterdam Rotterdam houdt vanaf 1 november een grote overzichtstentoonstelling van Paul Delvaux (1897-1994), één van de belangrijkste schilders uit de Belgische kunstgeschiedenis.

Met negentig werken, waaronder schilderijen, tekeningen en aquarellen, brengt de Kunsthal die dan precies een kwart eeuw bestaat een eerbetoon aan deze kunstenaar. Delvaux staat bekend om zijn karakteristieke en mysterieuze beeldtaal waarin elementen uit verschillende kunststromingen als het expressionisme, symbolisme en surrealisme moeiteloos zijn verenigd.

Veel werken zijn afkomstig uit de privéverzameling van Pierre en Nicole Ghêne-Rahm, die is ondergebracht bij Museum van Elsene in Brussel. De selectie kunstwerken uit deze verzameling is aangevuld met schilderijen uit andere museale en particuliere collecties. Sinds zijn prilste jeugd is Paul Delvaux gefascineerd door treinen, trams en stations, een terugkerend thema in zijn werk.

De tentoonstelling dompelt de bezoeker onder in de raadselachtige wereld van Paul Delvaux aan de hand van zijn belangrijkste thema’s: het vrouwelijk lichaam, dromen, het mysterie, reizen en treinen, en eenzaamheid.