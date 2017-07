Lichaam vermiste Zeeuwse zeiler (18) gevonden

Het lichaam van een achttienjarige jongen uit Terneuzen die vermist werd sinds het zeilongeluk op de Noordzee van twee weken terug, is donderdagavond gevonden door vissers. Ze troffen het stoffelijk overschot aan voor de kust van Vlissingen. De politie meldde vrijdag dat uit onderzoek is gebleken dat het inderdaad om de jonge zeiler gaat. Zijn familie is ingelicht.

Het ongeluk met een zeiljacht gebeurde tijdens een wedstrijd voor de Vlaamse kust. Ter hoogte van Oostende sloeg het vaartuig om, nadat de kiel was afgebroken. Ook twee andere Nederlandse opvarenden, mannen van 70 en 79 jaar uit Breskens, kwamen om het leven.

Een grootschalige zoekactie naar de vermiste jongen uit Terneuzen leverde niets op. De hulpdiensten gingen er direct van uit dat ook hij was verongelukt. Drie overlevenden werden gered.