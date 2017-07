Dit mag deze zomer niet ontbreken in de kledingkast van jouw kids

De modebranche ging het afgelopen jaar met een dikke omzet 2017 in. Met name jurken en kinderkleding scoorden goed. Dit is ook de ervaring van Erik Mulder, eigenaar van Kinderkleding Groep B.V. Hij heeft zes webshops en een fysieke winkel in beheer en weet precies wat er reilt en zeilt in de wereld die kinderkleding heet. “De economie gaat goed, dus we geven weer meer geld uit aan kinderkleding.”

De afgelopen tijd is de Nederlandse economie weer aangetrokken, waardoor er weer makkelijker geld wordt uitgegeven aan onder andere kleding voor onze kroost. Maar eigenlijk wordt kinderkleding standaard goed verkocht. Erik: “Kinderkleding is beperkt verkrijgbaar vergeleken met kleding voor volwassenen en is negen van de tien keer een lokaal product. De grootste kinderkledingmerken komen namelijk uit Nederland en werken met voorraden. Het aanbod in kinderkleding is kleiner en je moet er als ouder dus op tijd bij zijn, wil je de juiste en meest hippe spullen hebben. Hierdoor is vaak vroeg in het seizoen kinderkleding al gewild en (uit)verkocht, met name kleding voor meisjes. Daarbij zijn kinderen in de groei en hebben ze veel vaker kleding en schoenen nodig dan volwassenen. Kinderkleding is dus meer gericht op het gebruiksgemak, juist omdat het relatief maar kort gedragen wordt.”

“Kinderen bemoeien zich steeds meer met de aankoop van hun kleding”

In de laatste acht jaar is het aantal fysieke kinderkleding winkels behoorlijk gedaald, van 3000 naar 950. We kopen volgens Erik steeds meer online, 16 procent om precies te zijn, en dit percentage groeit elk jaar met vier procent. “Er komen ook steeds meer startende ondernemers bij, vaak vrouwen met jonge kinderen, die als hobby starten met een eigen kinderkledingmerk en vervolgens een goedlopende webshop runnen.”

Het zijn niet alleen de volwassenen die er graag modebewust en volgens de laatste trends bij willen lopen. Steeds meer kinderen zijn modebewust, aldus Erik. “Kinderen bemoeien zich steeds meer en steeds jonger met de aankoop van hun kleding, met name in de leeftijd van elf tot veertien jaar. De merkgevoeligheid is toegenomen en ze willen allemaal een logo op hun kleding. Een wit Levi’s T-shirt, spijkerbroek, Adidasjes en een leren jasje, dat is voor veel kinderen helemaal de look van dit moment. Er is een duidelijke revival van een aantal klassieke merken, zoals Levi’s en Adidas, maar ook fluorescerende kleuren zijn weer hot.”

Zomerjurken en bermuda’s

Volgens Erik zal het blijvend goed gaan in de kinderkledingmarkt. “Dit merken we ook aan ons recent gelanceerde eigen brand Vesper voor meiden in de leeftijd van twee tot negen jaar. Binnen twee maanden tijd loopt dit heel goed.” En als we als ouders deze zomer de trend willen zetten op het strand, wat moet er dan zeker mee in de koffer? “Voor je dochter een lange zomerjurk en hoedje en voor je zoon kleding met vismotieven en bermuda’s.”