OM onderzoekt Bossche burgemeestersprocedure

Justitie laat de gang van zaken rond de voordracht van de volgende burgemeester van Den Bosch onderzoeken. De Brabantse commissaris van de Koning Wim van de Donk heeft om een onderzoek ,,naar de waar- en onwaarheden” rond de procedure gevraagd en justitie geeft daar gehoor aan, zo maakte de provincie vrijdag bekend.

De Rijksrecherche begint ,,op zeer korte termijn” een onderzoek, aldus de provincie. Over de procedure is grote ophef ontstaan, doordat allerlei vertrouwelijke informatie mogelijk is gelekt.

Het Brabants Dagblad meldde eerder deze week onder meer dat Jack Mikkers, de huidige burgemeester van Veldhoven, die wordt voorgedragen in Den Bosch, tweede keus was als opvolger van Ton Rombouts. De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad had volgens de krant een voorkeur voor Jan Hamming, nu nog burgemeester van Heusden, maar die haakte op het laatste moment af omdat hij met succes had gesolliciteerd voor hetzelfde ambt in Zaanstad.