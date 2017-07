‘Onderhandelaars weer naar Johan de Witthuis’

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie praten volgende week waarschijnlijk opnieuw met elkaar in het Johan de Witthuis. Dat heeft VVD-leider Mark Rutte vrijdag gezegd na afloop van de gesprekken.

De onderhandelaars spraken deze week ook al met elkaar in het monumentale pand, op steenworp afstand van de Stadhouderskamer aan het Binnenhof waar de meeste gesprekken plaatsvinden. Een andere omgeving moest de onderhandelingen helpen.

Het is volgens Rutte nog niet helemaal zeker of het Johan de Witthuis beschikbaar is. Over de voortgang van de gesprekken over een nieuw kabinet van deze week wilde hij niets kwijt.