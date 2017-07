Oordeel over gaswinning Groningen in november

De tegenstanders van de gaswinning in Groningen moeten nog zeker tot november wachten op een oordeel van de Raad van State over hun bezwaren en eisen. De hoogste bestuursrechter streeft ernaar in de eerste helft van die maand uitspraak te doen.

Dat betekent dat de aangevochten gasbesluiten van demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken al zijn ingegaan. Hij bepaalde dat de NAM vanaf 1 oktober jaarlijks 21,6 miljard kubieke meters gas omhoog mag halen uit de Groningse gasvelden. Het besluit geldt voor de komende vijf jaar.

De afgelopen twee dagen legden inwoners, belangen- en milieuclubs en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) hun standpunten neer bij de Raad. De Groningers willen veel minder gaswinning of zelfs stopzetting. Ze wijzen op de aardbevingen die worden veroorzaakt door de winning. Veel bewoners worden ziek van de spanning en zijn boos over de trage acties van de NAM en de overheid.

De NAM vindt 21,6 miljard kuub juist te weinig, omdat Kamp vorig jaar nog had bepaald dat er 24 miljard kuub mocht worden gewonnen. Hij besloot tot een verlaging van 10 procent na een reeks lichte aardbevingen bij Loppersum.