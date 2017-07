Ouwehands kan bezoek voor panda’s goed aan

RHENEN – Ouwehands Dierenpark in Rhenen kan vooralsnog de pandagekte goed aan. In de eerste zes weken is het maximale aantal van 10.000 bezoekers vier keer bijna gehaald. Op andere dagen was het rustiger. Hoewel de extra parkeerplekken niet nodig waren, blikt directeur Robin de Lange heel tevreden terug op de eerste tijd met Xing Ya en Wu Wen. ,,Wij wisten vooraf niet wat we konden verwachten.”

Beide dieren uit China maken het goed. Ze groeien als kool en smullen van de Nederlandse bamboe. ,,Dat is een teken dat zij zich happy voelen.”