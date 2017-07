Regio Zuid mag nu ook met vakantie

Scholen in de regio Zuid sluiten vrijdagmiddag hun deuren voor de zomervakantie. Traditiegetrouw is het begin van de schoolvakantie per regio het startsein voor veel Nederlanders om vrij te nemen. Onder de regio Zuid vallen de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg en gemeenten in Gelderland.

In de regio Midden, waaronder de provincies Utrecht en Zuid-Holland evenals delen van Gelderland, begon de vakantie vorige week vrijdag al. Over een week volgt regio Noord (Noord-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland).

Een week geleden leidde de eerste vakantiegolf tot honderden kilometers file op Nederlandse snelwegen. Aan het einde van de middag stond het verkeer over meer dan 300 kilometer vast. Dat was opvallend meer dan de afgelopen jaren, toen de eerste uittocht gemiddeld 176 kilometer file opleverde.

Behalve voor drukte op de nationale wegen, waarschuwt de ANWB komend weekend ook voor volle wegen in het buitenland. Vooral op vrijdag en zaterdag wordt op de vakantieroutes veel oponthoud verwacht. Frankrijk heeft een lang weekend vrij rond zijn nationale feestdag Quatorze Juillet en in Luxemburg en West-Duitsland beginnen de schoolvakanties. Ook wordt in Duitsland op veel plaatsen aan de weg gewerkt, komend weekend in totaal op 470 locaties. In Zwitserland kan de wachttijd voor de Gotthardtunnel zaterdag door vakantieverkeer oplopen tot twee uur.

Rijkswaterstaat maakt melding van werkzaamheden en evenementen die in eigen land voor extra oponthoud kunnen zorgen. In het oosten van het land wordt het druk in verband met het meerdaagse festival Zwarte Cross, en André Rieu geeft op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond zijn populaire concerten op het Vrijthof. In De Kuip houdt Feyenoord zondag zijn jaarlijkse open dag, en zondagavond speelt het Nederlands elftal in Utrecht de openingswedstrijd van het EK voetbal voor vrouwen. Ook wordt op de A2 aan het asfalt van knooppunt Ekkersweijer gewerkt. Daar is de verbindingsweg vanuit Eindhoven/Tilburg richting Den Bosch dicht van vrijdag 21.00 uur tot maandag 6.00 uur.